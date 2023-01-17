Алферова (Слизовская) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1897 ст.
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Алферов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Алферов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломеец Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Алферов Василий Андреевич
Смерть
1951
Долгановка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область