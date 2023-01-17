Алферова (Слизовская) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова (Слизовская) Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1897 ст.

Муж: Алферов Василий Андреевич

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Алферов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Алферов Василий Андреевич

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алферов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Алферов Василий Андреевич

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломеец Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Алферов Василий Андреевич

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1951
Долгановка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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