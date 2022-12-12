Алферов Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти28.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Алферов Василий Андреевич
Мать: Алферова Анна Тихоновна
Арест
05.10.1935
Национальность - русский Образование - малограмотный Работа член колхоза "Опорный путь". Мера пресечения - арестован Дата ареста - 5 октября 1935 Осуждён - Спецколлегия Омского облсуда Дата осуждения ... Показать все
Смерть
28.09.1942
Сущево, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Лес западнее 1 км дер. Сущево Залучского р-на Ленинградской области