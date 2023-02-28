Алферов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Алферов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна
Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Алферова Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна
Смерть
Неизвестно