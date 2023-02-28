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Алферов Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Алферов Дмитрий Никифорович

Мать: Алферова Ульяна Якимовна

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Алферов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Алферов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Алферов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна

Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Алферов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Алферова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Алферова Саломея Романовна

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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