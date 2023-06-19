Бухлаева Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1855
01(20).06(05).1855
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бухлаев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1859
Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1860
Сын: Бухлаев Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1862
Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1874
Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно