Бухлаева Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухлаева Анна Игнатьевна

Бухлаева Анна Игнатьевна

Место рождения

Русский Юрткуль, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Юрткуль, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.06.1855

Муж: Бухлаев Кузьма Иванович

01(20).06(05).1855
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бухлаев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1859

Сын: Бухлаев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1860

Сын: Бухлаев Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1862

Сын: Бухлаев Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1874

Сын: Бухлаев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Бухлаев Кузьма Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно