Бухлаев Максим Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухлаев Максим Кузьмич

Бухлаев Максим Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1862

Отец: Бухлаев Кузьма Иванович

Мать: Бухлаева Анна Игнатьевна

Бракосочетание
05.11.1882

Жена: Бухлаева Вера Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
05(24).11(10).1882
Рождение ребёнка
15.11.1884

Сын: Бухлаев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Бухлаева Вера Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Бухлаев Осип Максимович

Мать ребёнка: Бухлаева Вера Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Сын: Бухлаев Нил Максимович

Мать ребёнка: Бухлаева Вера Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close