Бухлаев Максим Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1862
Отец: Бухлаев Кузьма Иванович
Мать: Бухлаева Анна Игнатьевна
Бракосочетание
05.11.1882
Жена: Бухлаева Вера Ивановна
05(24).11(10).1882
Рождение ребёнка
15.11.1884
Сын: Бухлаев Михаил Максимович
Мать ребёнка: Бухлаева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1889
Мать ребёнка: Бухлаева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1896
Мать ребёнка: Бухлаева Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно