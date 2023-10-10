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(Трипшино) Варвара Павлова

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Трипшино Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Макмак Соломон Михайлович

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Макмак Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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