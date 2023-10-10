(Трипшино) Варвара Павлова
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Трипшино Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Макмак Соломон Михайлович
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Макмак Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: София Михайловна
Отец ребёнка: Макмак Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно