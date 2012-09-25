Лапшин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.09.1937
Дата смерти25.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1937
Отец: Лапшин Иван Андреевич
Мать: Лапшина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.05.1963
п.Алексеевка, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1965
Рождение ребёнка
09.04.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.2012
Похороны
Неизвестно