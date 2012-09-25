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Лапшин Сергей Иванович

Место рождения

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1937

Дата смерти

25.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1937

Отец: Лапшин Иван Андреевич

Мать: Лапшина Анна Сергеевна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина Тамара Николаевна

п.Алексеевка, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
09.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Тамара Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.09.2012
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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