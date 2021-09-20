Лапшина (Филатова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Филатова) Тамара Николаевна

Место рождения

п.Садовый, Исаклинский район, Куйбышевская область

Дата рождения

03.04.1938

Дата смерти

20.09.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1938

Отец: Филатов Николай Иванович

Мать: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович

Смерть
20.09.2021

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