Лапшина (Филатова) Тамара Николаевна
Место рожденияп.Садовый, Исаклинский район, Куйбышевская область
Дата рождения03.04.1938
Дата смерти20.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1963
Рождение ребёнка
09.05.1965
Рождение ребёнка
09.04.1977
Смерть
20.09.2021