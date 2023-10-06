Охонько (Охонько) Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Охонько) Параскева Максимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1881

Отец: Охонько Максим Герасимович

Мать: Охонько Харитина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1902

Муж: Охонько Александр Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1908

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Охонько Александр Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Охонько Александр Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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