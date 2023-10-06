Охонько (Охонько) Параскева Максимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1881
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1908
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Охонько Александр Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Охонько Александр Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно