Охонько (Молютова) Харитина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1880
Рождение ребёнка
22.10.1881
Дочь: Охонько (Охонько) Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Рождение ребёнка
06.12.1884
Дочь: Охонько Анна Максимовна
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Рождение ребёнка
16.10.1887
Дочь: Охонько Елисавета Максимовна
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Рождение ребёнка
04.11.1890
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Рождение ребёнка
08.11.1891
Дочь: Охонько Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Рождение ребёнка
24.01.1895
Сын: Охонько Григорий Максимович
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Рождение ребёнка
20.08.1896
Дочь: Охонько Васса Максимовна
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Рождение ребёнка
15.11.1899
Сын: Охонько Григорий Максимович
Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович
Смерть
Неизвестно