Охонько (Молютова) Харитина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Молютова) Харитина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1880

Муж: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1881

Дочь: Охонько (Охонько) Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1884

Дочь: Охонько Анна Максимовна

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1887

Дочь: Охонько Елисавета Максимовна

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Охонько Павел Максимович

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Охонько Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Сын: Охонько Григорий Максимович

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1896

Дочь: Охонько Васса Максимовна

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1899

Сын: Охонько Григорий Максимович

Отец ребёнка: Охонько Максим Герасимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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