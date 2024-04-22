Охонько Максим Герасимович
Место рождения
Дата рождения10.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1861
Отец: Охонько Герасим Степанович
Мать: Охонько Лукия Петровна
Бракосочетание
26.10.1880
Рождение ребёнка
22.10.1881
Дочь: Охонько Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1884
Дочь: Охонько Анна Максимовна
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1887
Дочь: Охонько Елисавета Максимовна
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1890
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1891
Дочь: Охонько Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
24.01.1895
Сын: Охонько Григорий Максимович
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1896
Дочь: Охонько Васса Максимовна
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1899
Сын: Охонько Григорий Максимович
Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна
Смерть
Неизвестно