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Охонько Максим Герасимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

10.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1861

Отец: Охонько Герасим Степанович

Мать: Охонько Лукия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.10.1880

Жена: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1881

Дочь: Охонько Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1884

Дочь: Охонько Анна Максимовна

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1887

Дочь: Охонько Елисавета Максимовна

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Охонько Павел Максимович

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Охонько Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Сын: Охонько Григорий Максимович

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1896

Дочь: Охонько Васса Максимовна

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1899

Сын: Охонько Григорий Максимович

Мать ребёнка: Охонько Харитина Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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