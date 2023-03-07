Наймушин Евсевий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Наймушин Яков Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Аксинья Евсеева
Мать ребёнка: Наймушина Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Наймушина Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789