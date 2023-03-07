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Наймушин Евсевий Яковлев

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Наймушин Яков Филиппов

Мать: Наймушина Овдотья Яковлева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Аксинья Евсеева

Мать ребёнка: Наймушина Марья Иванова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Наймушин Павел Евсеев

Мать ребёнка: Наймушина Марья Иванова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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