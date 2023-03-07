Наймушина Марья Иванова
Место рождениядер. Муравлино, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Муравлино, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Аксинья Евсеева
Отец ребёнка: Наймушин Евсевий Яковлев
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Наймушин Евсевий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788