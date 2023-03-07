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Наймушина Марья Иванова

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Место рождения

дер. Муравлино, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Муравлино, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Аксинья Евсеева

Отец ребёнка: Наймушин Евсевий Яковлев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Наймушин Павел Евсеев

Отец ребёнка: Наймушин Евсевий Яковлев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Евсевий Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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