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Максин Ивлий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805

Отец: Спирин Семен Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 или 1836

Сын: Максин Ипат Ивлиевич

Мать ребёнка: Максина Улита Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Максин Максим Ивлиевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
11.11.1860

Жена: Максина Акилина Антиповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Улита Гордеевна

Смерть
Неизвестно
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