Максин Ивлий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805
Отец: Спирин Семен Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 или 1836
Сын: Максин Ипат Ивлиевич
Мать ребёнка: Максина Улита Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
11.11.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Улита Гордеевна
Смерть
Неизвестно