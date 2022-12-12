Максина (Серебрякова) Улита Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Серебрякова) Улита Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 или 1805

Дата смерти

11.01.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 или 1805 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 или 1836

Сын: Максин Ипат Ивлиевич

Отец ребёнка: Максин Ивлий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Ивлий Иванович

Смерть
11.01.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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