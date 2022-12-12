Максина (Серебрякова) Улита Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 или 1805
Дата смерти11.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 или 1836
Сын: Максин Ипат Ивлиевич
Отец ребёнка: Максин Ивлий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область