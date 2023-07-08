Горемыкина (Проскурякова) Акилина Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Проскуряков Антип Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1819
Рождение ребёнка
06.01.1821
Сын: Горемыкин Павел Демидович
Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович
Рождение ребёнка
20.09.1823
Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович
Рождение ребёнка
1824 или 1826
Сын: Горемыкин Алексей Демидович
Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Горемыкина Екатерина Демидовна
Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Горемыкина Варвара Демидовна
Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Горемыкина Анна Демидовна
Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович
Рождение ребёнка
13.07.1845
Дочь: Горемыкина Марина Демидовна
Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович
Смерть
Неизвестно