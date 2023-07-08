Горемыкина (Проскурякова) Акилина Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Проскурякова) Акилина Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Проскуряков Антип Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1819

Муж: Горемыкин Демид Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1821

Сын: Горемыкин Павел Демидович

Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1823

Сын: Горемыкин Иван Демидович

Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824 или 1826

Сын: Горемыкин Алексей Демидович

Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Горемыкина Екатерина Демидовна

Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Горемыкина Варвара Демидовна

Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Горемыкина Анна Демидовна

Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович

Рождение ребёнка
13.07.1845

Дочь: Горемыкина Марина Демидовна

Отец ребёнка: Горемыкин Демид Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно