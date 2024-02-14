Сибгатуллин Муся
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Минятуллов Сибгатулла
Мать: Айнижамал
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Мусина) Катима
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мусин Мунер
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Мусина) Халимя
Мать ребёнка: Фатыма
Смерть
Неизвестно