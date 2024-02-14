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Сибгатуллин Муся

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Минятуллов Сибгатулла

Мать: Айнижамал

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Мусина) Катима

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мусин Мунер

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Мусина) Халимя

Мать ребёнка: Фатыма

Смерть
Неизвестно

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