Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Мусина) Катима

Отец ребёнка: Сибгатуллин Муся

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мусин Мунер

Отец ребёнка: Сибгатуллин Муся

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Мусина) Халимя

Отец ребёнка: Сибгатуллин Муся

Смерть
Неизвестно

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