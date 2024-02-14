Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Мусина) Катима
Отец ребёнка: Сибгатуллин Муся
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мусин Мунер
Отец ребёнка: Сибгатуллин Муся
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Мусина) Халимя
Отец ребёнка: Сибгатуллин Муся
Смерть
Неизвестно