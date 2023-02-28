Фотиния (Устиния Минаева)
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смерти09.12.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Мина Миронов
Мать: ?
Бракосочетание
07.10.1823
Муж: Дмитрий Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.06.1825
Сын: Тихон Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семён Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Даниил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
Рождение ребёнка
27.04.1832
Сын: Семён Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовская
Рождение ребёнка
14.11.1834
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1837
Сын: Леон Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовская
Рождение ребёнка
10.01.1840
Сын: Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1842
Сын: Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1845
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1846
Сын: Маркел Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовская
Смерть
09.12.1858
д.Титовщина