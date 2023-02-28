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Фотиния (Устиния Минаева)

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

09.12.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Мина Миронов

Мать: ?

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.10.1823

Муж: Дмитрий Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.06.1825

Сын: Тихон Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Даниил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

Рождение ребёнка
27.04.1832

Сын: Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовская
Рождение ребёнка
14.11.1834

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1837

Сын: Леон Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовская
Рождение ребёнка
10.01.1840

Сын: Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1842

Сын: Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1845

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1846

Сын: Маркел Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовская
Смерть
09.12.1858
д.Титовщина
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