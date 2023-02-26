Семён Дмитриев
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смерти24.10.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Дмитрий Емельянов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1873
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Военная служба
1873
рядовой солдат Старорусского пехотного полка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
24.10.1876