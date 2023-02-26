Семён Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Дмитриев

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

24.10.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Дмитрий Емельянов

Мать: Фотиния (Устиния Минаева)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1873

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1873
рядовой солдат Старорусского пехотного полка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
24.10.1876
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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