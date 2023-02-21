Мазин (Панова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1925
Сын: Скибенков Александр
Отец ребёнка: Скибенков Георгий
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Полонская Августа
Отец ребёнка: Скибенков Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазин Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Скибенков Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скибенков Георгий
Смерть
Неизвестно