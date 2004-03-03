Скибенков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1925
Дата смерти03.03.2004
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925
Отец: Скибенков Георгий
Мать: Мазин Мария
Рождение ребёнка
10.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скибенкова Раиса Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.11.1954
Дочь: Волкова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Скибенкова Раиса Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2004