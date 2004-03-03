Скибенков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скибенков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1925

Дата смерти

03.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925

Отец: Скибенков Георгий

Мать: Мазин Мария

Рождение ребёнка
10.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скибенкова Раиса Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.11.1954

Дочь: Волкова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Скибенкова Раиса Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скибенкова Раиса Афанасьевна

Смерть
03.03.2004
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