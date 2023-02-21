Скибенков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкибенков Георгий

Скибенков Георгий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Скибенков Александр

Мать ребёнка: Мазин Мария

Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Полонская Августа

Мать ребёнка: Мазин Мария

Развод
Неизвестно

Жена: Мазин Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазин Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close