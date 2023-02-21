Скибенков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1925
Сын: Скибенков Александр
Мать ребёнка: Мазин Мария
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Полонская Августа
Мать ребёнка: Мазин Мария
Развод
Неизвестно
Жена: Мазин Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазин Мария
Смерть
Неизвестно