Олина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.02.1885
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич
Рождение ребёнка
Около 09.11.1913
Дочь: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олина Антонина Анкудинова
Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олина Секлетинья Анкудинова
Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич
Смерть
Около 1941