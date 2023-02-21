Олина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.02.1885

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Олин Трифон Анкудинов

Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич

Рождение ребёнка
Около 09.11.1913

Дочь: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олина Антонина Анкудинова

Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олина Секлетинья Анкудинова

Отец ребёнка: Олин Анкудин Исаевич

Смерть
Около 1941
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