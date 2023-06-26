Екатерина Агапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Осипов
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Осипов
Смерть
Неизвестно