Екатерина Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Агапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Осипов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Осипов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Осипов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Осипов

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Осипов

Смерть
Неизвестно