Малышев Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Андрей Константинович
Мать ребёнка: Малышева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Малышева Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Алевтина
Смерть
Неизвестно