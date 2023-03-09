Малышев Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Александр Иванович

Мать: Малышева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Андрей Константинович

Мать ребёнка: Малышева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Малышева Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Алевтина

Смерть
Неизвестно
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