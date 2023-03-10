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Малышева Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Андрей Константинович

Отец ребёнка: Малышев Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Малышев Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Константин Александрович

Место жительства
После 1990
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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