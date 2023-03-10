Малышева Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Андрей Константинович
Отец ребёнка: Малышев Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Малышев Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
После 1990
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область