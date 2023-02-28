Глушкова Аксинья Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Василий Александрович
Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Иван Александрович
Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Арсений Александрович
Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович
Смерть
Неизвестно