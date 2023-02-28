Глушкова Аксинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова Аксинья Петровна

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Место рождения

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Василий Александрович

Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Иван Александрович

Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Арсений Александрович

Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Глушков Александр Максимович

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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