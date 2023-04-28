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Глушков Александр Максимович

Место рождения

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Глушков Максим Якимович

Мать: не указана

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Иван Александрович

Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Василий Александрович

Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Арсений Александрович

Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна

Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Лонганер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
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