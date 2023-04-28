Глушков Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Глушков Максим Якимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Иван Александрович
Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Василий Александрович
Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Арсений Александрович
Мать ребёнка: Глушкова Аксинья Петровна
Смерть
Неизвестно