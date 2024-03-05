(Кузнецова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Кузьминишна
Отец ребёнка: Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма
Смерть
Неизвестно