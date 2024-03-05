(Кузнецова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Кузьминишна

Отец ребёнка: Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма

Смерть
Неизвестно
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