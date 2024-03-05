Кузнецов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Василий

Кузнецов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1890

Дочь: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Мать ребёнка: не указана

д.Давыдово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close