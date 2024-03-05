Кузнецов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1890
Дочь: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна
д.Давыдово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно