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Анастасия Кузьминишна
Анастасия Кузьминишна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузьма
Мать
(Кузнецова) Евдокия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Кузьма
Мать:
Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно
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