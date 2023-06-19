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Павел Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Григорий Иванович

Мать: Дарья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Иванова Анисья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Военная служба
С 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анисья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Смерть
Неизвестно