Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Григорий Иванович
Мать: Дарья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Военная служба
С 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Смерть
Неизвестно