Леонтьев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.01.1899
Дата смерти24.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1899
Крещение
06.02.1899
Церковь Святого Андрея Критского
Образование
?.08.1918
Консерватория | Поступил в Консерваторию
Бракосочетание
1920
Жена: Лидия
Бракосочетание
17.11.1929
Рождение ребёнка
08.09.1930
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Леонтьев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Филипповна
Военная служба
?.06.1943
Западный фронт
Капитан
Военная награда
27.05.1945
Берлин
Утверждение наградного листа, орден вручён позже.
Работа или профессия
После 1946
Директор музыкальной школы, дирижер хора.
Развод
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
24.06.1959
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь, колумбарий