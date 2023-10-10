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Леонтьев Василий Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.01.1899

Дата смерти

24.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1899

Отец: Леонтьев Иван Ефимович

Мать: Леонтьева Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
06.02.1899
Церковь Святого Андрея Критского
Образование
?.08.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Консерватория | Поступил в Консерваторию
Бракосочетание
1920

Жена: Лидия

Бракосочетание
17.11.1929

Жена: Леонтьева Анна Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1930

Сын: Леонтьев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Леонтьев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
?.06.1943
Западный фронт
Капитан
Военная награда
27.05.1945
Берлин
Утверждение наградного листа, орден вручён позже.
Работа или профессия
После 1946
Москва, город федерального значения Москва
Директор музыкальной школы, дирижер хора.
Развод
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
24.06.1959
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь, колумбарий
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