Леонтьев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев Иван Ефимович

Леонтьев Иван Ефимович

Место рождения

Шлиссельбург

Дата рождения

18.07.1854

Дата смерти

03.12.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Шлиссельбург
Бракосочетание
29.04.1887

Жена: Леонтьева Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1899

Сын: Леонтьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.05.1901

Сын: Леонтьев Константин Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева Мария Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастер фабрики "Госзнак"
Смерть
03.12.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Паралич сердца