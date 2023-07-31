Леонтьев Иван Ефимович
Место рожденияШлиссельбург
Дата рождения18.07.1854
Дата смерти03.12.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Шлиссельбург
Бракосочетание
29.04.1887
Рождение ребёнка
26.01.1899
Сын: Леонтьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Константиновна
Рождение ребёнка
24.05.1901
Сын: Леонтьев Константин Иванович
Мать ребёнка: Леонтьева Мария Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер фабрики "Госзнак"
Смерть
03.12.1901
Причина смерти: Паралич сердца