Демин Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.06.1900
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1900
Крещение
12.06.1900
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Демина Мария Васильевна
Бракосочетание
До 16.02.1920
Жена: Демина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно