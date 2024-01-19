Демин Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Фёдор Михайлович

Демин Фёдор Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.06.1900

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1900

Отец: Демин-Осипов Михаил Романович

Мать: Демина-Осипова Екатерина Борисовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.06.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Демин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Демина Мария Васильевна

Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Демина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close