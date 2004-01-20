Демин Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1919
Дата смерти20.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1919
Отец: Демин Фёдор Михайлович
Мать: Демина Мария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
С 1934 по 1939
Военная служба
С 1939 по 28.12.1946
Бракосочетание
До 01.12.1948
Рождение ребёнка
24.11.1949
Мать ребёнка: Демина (Клюкина) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина (Клюкина) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
31.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина (Клюкина) Зинаида Васильевна
Смерть
20.01.2004