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Демин Виктор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1919

Дата смерти

20.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1919

Отец: Демин Фёдор Михайлович

Мать: Демина Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
С 1934 по 1939
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 1939 по 28.12.1946
Бракосочетание
До 01.12.1948

Жена: Демина (Клюкина) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1949

Сын: Демин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Демина (Клюкина) Зинаида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина (Клюкина) Зинаида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина (Клюкина) Зинаида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.01.2004

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