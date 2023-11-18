Каретникова (Бобылева) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Бобылева) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бобылев Федор Иванович

Мать: Бобылева -

Смерть
Неизвестно
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