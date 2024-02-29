Каретников Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретников Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1942

Дочь: Савельева Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Каретникова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретников Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Каретникова Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каретникова Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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