Каретников Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1942
Дочь: Савельева Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Каретникова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретников Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Каретникова Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно