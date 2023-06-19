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Виногоров Николай Сергеевич
Виногоров Николай Сергеевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1899
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Сергей Михайлович
1867 г.р.
Мать
Виногорова Фёкла Спиридоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Виногоров Сергей Михайлович
Мать:
Виногорова Фёкла Спиридоновна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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