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Виногоров Николай Сергеевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Виногоров Сергей Михайлович

Мать: Виногорова Фёкла Спиридоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл