Виногорова Фёкла Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Виногорова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Виногоров Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Виногорова Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Виногоров Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Виногоров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Виногоров Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно