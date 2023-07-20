Виногорова Фёкла Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Фёкла Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Виногорова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Виногоров Сергей Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Виногорова Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Виногоров Сергей Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Сын: Виногоров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Виногоров Сергей Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Сергей Михайлович