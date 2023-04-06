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Ганцов Петр Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1890

Жена: Ганцова Анна Андреевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Николаевич Ганцов вдов после первого брака, вероисповедания православного, вторым браком 28 лет. Невеста - того же уезда, ... Показать все
Смерть
Неизвестно