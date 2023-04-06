Ганцов Петр Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1890
Жена: Ганцова Анна Андреевна
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Николаевич Ганцов вдов после первого брака, вероисповедания православного, вторым браком 28 лет. Невеста - того же уезда, ... Показать все
Смерть
Неизвестно