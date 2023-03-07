Солодовников Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Солодовников Федор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1876

Сын: Солодовников Василий Иванович

Мать ребёнка: Солодовникова Татьяна Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Татьяна Мартыновна

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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