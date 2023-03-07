Солодовников Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Солодовников Федор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1876
Сын: Солодовников Василий Иванович
Мать ребёнка: Солодовникова Татьяна Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно