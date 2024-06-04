Салдаева (Солодовникова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения04.10.1877
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1877
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.10.1877
Восприемники: Дарья Федоровна Ярцева (Солодовникова)
Бракосочетание
25.01.1897
Рождение ребёнка
24.11.1897
Отец ребёнка: Салдаев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1902
Отец ребёнка: Салдаев Стефан Иванович
Смерть
После 1902