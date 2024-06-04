Салдаева (Солодовникова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салдаева (Солодовникова) Анна Иванова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.10.1877

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1877

Отец: Солодовников Иван Федорович

Мать: Солодовникова (Салдаева) Соломонида Павлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.10.1877
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Дарья Федоровна Ярцева (Солодовникова)
Бракосочетание
25.01.1897

Муж: Салдаев Стефан Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1897

Сын: Салдаев Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Салдаев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Салдаев Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Салдаев Стефан Иванович

Смерть
После 1902

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