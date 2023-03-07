Солодовникова (Ломакина) Татьяна Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова (Ломакина) Татьяна Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1876

Сын: Солодовников Василий Иванович

Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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