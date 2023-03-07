Солодовникова (Ломакина) Татьяна Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1876
Сын: Солодовников Василий Иванович
Отец ребёнка: Солодовников Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно