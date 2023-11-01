Крахмалёва -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: Крахмалева - Константиновна
Отец ребёнка: Крахмалёв Константин Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.
Сын: Крахмалев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Крахмалёв Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Крахмалева Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Крахмалёв Константин Михайлович
ГАВО (Волгоград) Ф. Р-4536, оп. 1, д. 160, запись акта о смерти № 648 от 27.07.1919 Причина смерти: понос Умерла в возрасте 2х лет
Смерть
1925