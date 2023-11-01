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Крахмалёва -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: Крахмалева - Константиновна

Отец ребёнка: Крахмалёв Константин Михайлович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.

Сын: Крахмалев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Крахмалёв Константин Михайлович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Крахмалева Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Крахмалёв Константин Михайлович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГАВО (Волгоград) Ф. Р-4536, оп. 1, д. 160, запись акта о смерти № 648 от 27.07.1919 Причина смерти: понос Умерла в возрасте 2х лет
Смерть
1925
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