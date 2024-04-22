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Крахмалев Михаил Константинович

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Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

26.10.1914 ст.

Дата смерти

17.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1914 ст.

Отец: Крахмалёв Константин Михайлович

Мать: Крахмалёва -

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
С 1926
С двенадцатилетнего возраста начал трудовую деятельность работая по найму у кулаков.
Вступление в партию
1928
В 1928 году вступил в комсомол
Работа или профессия
С ?.05.1930
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
С мая 1930 года работал воспитателем детской трудовой коммуны им. Коминтерна Николаевского района Сталинградской области.
Образование
С 1930 по 1934
Саратов, город Саратов, Саратовская область
В 1934 г. окончил Саратовский автодорожный техникум, работал дорожным техником в городе Саратове, служил в Красной Армии.
Работа или профессия
?.05.1933
С мая 1933 года старшим техником Ртищевского райдоротдела, а с октября техником отдела шоссейных дорог УНКВД по Саратовской области.
Военная служба
С ?.10.1936
Служил в рядах Красной Армии сначала курсантом, командиром отделения, а затем зам. политрука воинской части 5369.
Вступление в партию
1937
В 1937 году во время службы вступил в члены ВКП(б).
Работа или профессия
С ?.10.1938 по 1939
Саратов, город Саратов, Саратовская область
В 1938—1939 гг. — секретарь Саратовского городского, областного комитета ВЛКСМ
Работа или профессия
С ?.04.1939
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работал в партийных органах пропагандистом Октябрьского райкома ВКП(б) г. Саратов.
Образование
С 1939 по 1942
Слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.01.1940
С января 1940 года был политруком Саратовского военного госпиталя № 360.
Работа или профессия
С 1942 по 1943
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
В 1942—1943 гг. — заведующий Сектором кадров Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С 1943 по 1948
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
В 1943—1948 гг. — первый секретарь Ламского районного комитета ВКП(б), заведующий Отделом Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С 1948 по 1951
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
В 1948—1951 гг. — второй секретарь Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.04.1951 по ?.08.1952
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
В 1951—1952 гг. — первый секретарь Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С 1952 по 1954
В 1952—1954 гг. — инспектор ЦК ВКП(б) — КПСС
Работа или профессия
С ?.01.1954 по 14.12.1960
Белгород, город Белгород, Белгородская область
В 1954—1960 гг. — первый секретарь Белгородского областного комитета КПСС
Работа или профессия
С 1956 по 1961
в 1956—1961 гг. — кандидат в члены ЦК
Награда
1958
Награжден орденом Ленина
Работа или профессия
05.08.1959
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Выступление на торжественном открытии памятника Героям Гражданской и Великой Отечественной войн на площади Революции в Белгороде. Завершил мероприятие своим напутственным словом первый секретарь Белго... Показать все
Работа или профессия
С 1960 по 1977
Брянск, город Брянск, Брянская область
В 1960—1977 гг. — первый секретарь Брянского сельского областного комитета КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР.
Работа или профессия
С 1961 по 1977
В 1961—1977 гг. — член ЦК КПСС.
Награда
1964
Награжден орденом Ленина
Награда
1971
Награжден орденом Ленина
Награда
1973
Награжден орденом Ленина
Смерть
17.09.1977
Брянск, город Брянск, Брянская область
Награда
После 20.09.1977
Брянск, город Брянск, Брянская область
Именем М. К. Крахмалёва названа улица в Брянске (до 1977 — Магистральная)
Награда
Неизвестно
За свою жизнь Михаил Константинович четыре раза был награжден Орденами Ленина (в 1958, 1964, 1971 и в 1973 гг.), орденом Октябрьской революции, а также медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный ... Показать все
Похороны
19.09.1977
Брянск, город Брянск, Брянская область
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