Крахмалев Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения26.10.1914 ст.
Дата смерти17.09.1977
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1914 ст.
Отец: Крахмалёв Константин Михайлович
Мать: Крахмалёва -
Работа или профессия
С 1926
С двенадцатилетнего возраста начал трудовую деятельность работая по найму у кулаков.
Вступление в партию
1928
В 1928 году вступил в комсомол
Работа или профессия
С ?.05.1930
С мая 1930 года работал воспитателем детской трудовой коммуны им. Коминтерна Николаевского района Сталинградской области.
Образование
С 1930 по 1934
В 1934 г. окончил Саратовский автодорожный техникум, работал дорожным техником в городе Саратове, служил в Красной Армии.
Работа или профессия
?.05.1933
С мая 1933 года старшим техником Ртищевского райдоротдела, а с октября техником отдела шоссейных дорог УНКВД по Саратовской области.
Военная служба
С ?.10.1936
Служил в рядах Красной Армии сначала курсантом, командиром отделения, а затем зам. политрука воинской части 5369.
Вступление в партию
1937
В 1937 году во время службы вступил в члены ВКП(б).
Работа или профессия
С ?.10.1938 по 1939
В 1938—1939 гг. — секретарь Саратовского городского, областного комитета ВЛКСМ
Работа или профессия
С ?.04.1939
Работал в партийных органах пропагандистом Октябрьского райкома ВКП(б) г. Саратов.
Образование
С 1939 по 1942
Слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.01.1940
С января 1940 года был политруком Саратовского военного госпиталя № 360.
Работа или профессия
С 1942 по 1943
В 1942—1943 гг. — заведующий Сектором кадров Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С 1943 по 1948
В 1943—1948 гг. — первый секретарь Ламского районного комитета ВКП(б), заведующий Отделом Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С 1948 по 1951
В 1948—1951 гг. — второй секретарь Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С ?.04.1951 по ?.08.1952
В 1951—1952 гг. — первый секретарь Тамбовского областного комитета ВКП(б)
Работа или профессия
С 1952 по 1954
В 1952—1954 гг. — инспектор ЦК ВКП(б) — КПСС
Работа или профессия
С ?.01.1954 по 14.12.1960
В 1954—1960 гг. — первый секретарь Белгородского областного комитета КПСС
Работа или профессия
С 1956 по 1961
в 1956—1961 гг. — кандидат в члены ЦК
Награда
1958
Награжден орденом Ленина
Работа или профессия
05.08.1959
Выступление на торжественном открытии памятника Героям Гражданской и Великой Отечественной войн на площади Революции в Белгороде. Завершил мероприятие своим напутственным словом первый секретарь Белго... Показать все
Работа или профессия
С 1960 по 1977
В 1960—1977 гг. — первый секретарь Брянского сельского областного комитета КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР.
Работа или профессия
С 1961 по 1977
В 1961—1977 гг. — член ЦК КПСС.
Награда
1964
Награжден орденом Ленина
Награда
1971
Награжден орденом Ленина
Награда
1973
Награжден орденом Ленина
Смерть
17.09.1977
Награда
После 20.09.1977
Именем М. К. Крахмалёва названа улица в Брянске (до 1977 — Магистральная)
Награда
Неизвестно
За свою жизнь Михаил Константинович четыре раза был награжден Орденами Ленина (в 1958, 1964, 1971 и в 1973 гг.), орденом Октябрьской революции, а также медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный ... Показать все
Похороны
19.09.1977