Ларькин Константин ОтецКонстантиновичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ларкин Матвей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. в 1908 году - 26 лет, простуда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларькин Федор Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно