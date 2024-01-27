Ларькин Константин ОтецКонстантиновичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларькин Константин ОтецКонстантиновичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ларкин Матвей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. в 1908 году - 26 лет, простуда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларькин Федор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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