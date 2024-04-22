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Ларкин Матвей Константинович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

13.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ларькин Константин ОтецКонстантиновичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. в 1908 году - 26 лет, простуда
Рождение ребёнка
06.11.1902

Сын: Ларкин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Платонова Акулина Прокопьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.05.1906

Дочь: Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Платонова Акулина Прокопьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Акулина Прокопьевна

Смерть
13.05.1908
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти. 26 лет, простуда
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