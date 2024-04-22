Ларкин Матвей Константинович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти13.05.1908
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ларькин Константин ОтецКонстантиновичей
Есть метрика о смерти. в 1908 году - 26 лет, простуда
Рождение ребёнка
06.11.1902
Мать ребёнка: Платонова Акулина Прокопьевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.05.1906
Дочь: Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Платонова Акулина Прокопьевна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1908
Есть метрика о смерти. 26 лет, простуда