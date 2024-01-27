Ларькин Федор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларькин Федор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларькин Константин ОтецКонстантиновичей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1891

Дочь: Орешкина Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Ларькина Акулина Яковлевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларькина Акулина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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