Ларькин Федор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларькин Константин ОтецКонстантиновичей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1891
Дочь: Орешкина Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Ларькина Акулина Яковлевна
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно